В Украине более 900 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За все время пандемии в стране заразились почти 35 тысяч человек

По состоянию на 19 июня зафиксировали еще 921 новый случай коронавируса. Больше всего новых случаев COVID-19 во Львовской, Ровенской, Закарпатской и Черновицкой областях, а также Киеве.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала пандемии заболели 34 984 человек, а выздоровели 15 447 человек. Также за минувшие сутки скончались еще 19 человек.

Отметим, в Украине в последнюю неделю фиксируют значительное увеличение числа зараженных коронавирусом. Это может закончиться усилением карантина.

В частности, три дня подряд в стране сообщают об антирекордах. 17 июня было 758 новых зараженных, 18 июня - 829 и сегодня, 19 июня, уже 921 зараженных за сутки.

Напомним, Госпродпотребслужба и Нацполиция усилят контроль за тем, как рынки, торгово-развлекательные центры, магазины, парикмахерские, спортзалы и гостиницы соблюдают противоэпидемические меры.

Также сообщалось, что коронавирусом в Украине возможно болеют 132 тысячи человек.

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Автор: Анастасия Рокитна