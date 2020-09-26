В Кабмине заявили, что к "черным ящикам" самолета АН-26 пока нет доступа

Глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что доступа к бортовым самописцам самолета Ан-26, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, пока что нет. Они находятся в хвостовой части самолета.

Об этом он рассказал в ходе внеочередного заседания Кабмина.

"Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших", - заявил вице-премьер.

Он отметил, что доступ к самописцам получат по завершению работ с телами погибших.

"Как только будут завершены работы с телами погибших, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния тогда мы сможем получить данные", - рассказал Уруский.

Напомним, глава комиссии также сообщил, что обломки самолета АН-26 доставят на специальную площадку. Эксперты попытаются собрать самолет в исходное состояние.

Как писало РБК-Украина, военный самолет АН-26 потерпел крушение вчера возле Чугуева в 20:45 при совершении учебных полетов. На борту находились 27 человек, из них 20 - курсанты харьковского военного университета; погибли 26 человек.

В Офисе президента заявили, что место катастрофы будут обследовать еще минимум два дня.