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В Кабмине заявили, что 70% украинцев поддерживают децентрализацию

Новости » Политика     29.02.2020 - 01:05
В Кабмине заявили, что 70% украинцев поддерживают децентрализацию
Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com)

Шмигаль отметил, что первый этап административно-территориальной реформы завершится выборами этой осенью

Более 70% граждан Украины поддерживают реформу децентрализации в стране. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Он отметил, что первый этап административно-территориальной реформы завершится выборами этой осенью.

"Мы начали первую большую дискуссию завершения первого этапа децентрализации. На самом деле, это первый этап административно-территориальной реформы, который завершится выборами этой осенью. Еще один шаг - это внесение изменений в Конституцию, чтобы привести в порядок то административно-территориальное устройство, который мы получим после выборов в сформированы местные общины", - отметил вице-премьер.

"Сегодня реформа децентрализации является одной из самых успешных. По последним исследованиям почти 70% людей одобряют и считают так", - добавил Шмыгаль.

Напомним, первый замглавы фракции СН в Раде Александр Корниенко заявил, что законопроект о децентрализации власти будет наработан представителями фракций ВР совместно с Кабинетом министров и Офисом президента.

Как писало РБК-Украина, в Раде появился текст законопроекта Кабмина №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины".

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