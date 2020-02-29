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У Кабміні заявили, що 70% українців підтримують децентралізацію

Новини » Політика     29.02.2020 - 01:05
У Кабміні заявили, що 70% українців підтримують децентралізацію
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com)

Шмигаль зазначив, що перший етап адміністративно-територіальної реформи завершиться виборами цієї осені

Понад 70% громадян України підтримують реформу децентралізації в країні. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

ВІн зазначив, що перший етап адміністративно-територіальної реформи завершиться виборами цієї осені.

"Ми розпочали першу велику дискусію завершення першого етапу децентралізації. Насправді, це перший етап адміністративно-територіальної реформи, який завершиться виборами цієї осені. Ще один крок - це внесення змін до Конституції, щоб привести до порядку той адміністративно-територіальний устрій, який ми отримаємо після виборів в сформовані місцеві громади", - зазначив віце-прем’єр.

"Сьогодні реформа децентралізації є одною з найуспішніших. За останніми дослідженнями майже 70% людей схвалюють і вважають так", - додав Шмигаль.

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