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У Кабміні запевнили, що муніципальна няня не позбавляє права на декрет

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 14:22
У Кабміні запевнили, що муніципальна няня не позбавляє права на декрет
Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Муніципальна няня є додатковим бонусом, а не заміною декретних виплат чи відпустки

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що інформація про відміну декретних виплат при користуванні послугами муніципальної няні - безпідставні чутки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінсоцполітики.

Міністр підкреслив, що державна допомога у родини залишається, а якщо сім'я захоче скористатися такою опцією, як муніципальна няня - "то це додатковий бонус".

"Вони (ті, хто поширює чутки про відміну грошей на декретну відпустку, - ред.) прив’язують наші додаткові заходи щодо соціального захисту сімей з дітьми, зокрема, введення поняття муніципальна няня, перекручують і кажуть, що це є на заміну державної допомоги. Буде державна допомога і муніципальна няня. Це ж стосується відпустки по догляду за дитиною - хоче мати няню у відпустці? Буде няня у відпустці. Хоче вийти на роботу та мати няню - буде така можливість", - підкреслив Рева.

Нагадаємо, раніше глава Кабміну Володимир Гройсман спростував інформацію про скасування декретних виплат. Гройсман зазначив, що відповідна фейкова інформація поширюється у соціальних мережах.

"Це нісенітниця. Ми підтримуємо народжуваність дітей в Україні і будемо тільки посилювати нашу соціальну політику. Ті, хто сьогодні розганяє, що ми будемо припиняти якісь виплати, - це вороги України", - заявив глава уряду.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці березня Фонд соціального страхування України змінив порядок надання матеріального забезпечення переселенцям з тимчасово окупованої території або з районів проведення ООС. Так, фонд спростив вимоги до документів, які підтверджують перебування особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнидетиАндрій Рева
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