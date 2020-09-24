В Кабмине запустят новый формат консультаций для поддержки украинских экспортеров

Совет экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины запустил новый формат взаимодействия с отечественным бизнесом. Консультации будут проводить для поддержки украинских экспортеров.

Об этом сообщает правительственный портал.

"С целью продвижения отечественной продукции на иностранные рынки Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины будет проводить регулярные онлайн-брифинги с участием послов Украины и представителей украинского бизнеса", - указано в сообщении.

Отмечается, что 25 сентября первый пилотный онлайн-брифинг для более 50 украинских экспортеров проведут послы Украины в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

"Во время сессий участники смогут проконсультироваться с нашими дипломатами об особенностях выхода на иностранные рынки, услышать полезные советы и рекомендации, обсудить перспективы сотрудничества", - подчеркивают в Кабмине.

Напомним, Национальный банк Украины упростил валютный надзор для экспортных операций украинских компаний; упрощение касается операций, проводимых с использованием аккредитивной формы расчетов.

Как писало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами в январе-июле 2020 года составил 55,480 млрд долларов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,760 млрд долларов).