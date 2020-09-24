У Кабміні запустять новий формат консультацій для підтримки українських експортерів

Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України запустила новий формат взаємодії з вітчизняним бізнесом. Консультації будуть проводити для підтримки українських експортерів.

Про це повідомляє урядовий портал.

"З метою просування вітчизняної продукції на іноземні ринки Рада експортерів та інвесторів при МЗС України проводитиме регулярні онлайн-брифінги за участю послів України і представників українського бізнесу", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що 25 вересня перший пілотний онлайн-брифінг для понад 50 українських експортерів проведуть посли України в Катарі, Кувейті, ОАЕ і Саудівської Аравії.

"Під час сесій учасники зможуть проконсультуватися з нашими дипломатами про особливості виходу на іноземні ринки, почути корисні поради та рекомендації, обговорити перспективи співпраці", - підкреслюють у Кабміні.

Нагадаємо, Національний банк України спростив валютний нагляд для експортних операцій українських компаній; спрощення стосується операцій, що проводяться з використанням акредитивної форми розрахунків.

Як писало РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-липні 2020 року склав 55,480 млрд доларів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (61,760 млрд доларів).