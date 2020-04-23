В Кабмине запустили 5 дополнительных транспортных сервисов

Правительство расширило возможности электронных услуг
Правительство запустило 5 дополнительных сервисов на транспортном портале электронных услуг. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
В частности, новые сервисы включают:
- электронный кабинет моряка, в котором можно просмотреть имеющиеся документы, подать заявление на прохождение Государственной квалификационной комиссии. Работает в тестовом режиме, на следующей неделе добавим возможность онлайн оплаты.
- сервис открытых данных транспортной отрасли, где содержатся актуальные статистические данные по реализованным разрешениям на международные грузовые перевозки и их остатки, а также аналитические данные об эвакуации граждан;
- сервис электронного документооборота инфраструктурной отрасли DocsET для предприятий;
- электронный кабинет инспектора Укртрансбезопасности, который внедряет функционал для фиксации фактов нарушения безопасности дорожного движения и остановок, а также составленных актов и протоколов;
- чат-бот E-transport для Telegram, который предоставляет необходимую информацию о масштабных ремонтных работах Укравтодора с возможностью поиска по геолокации, кодом дороги или области.
Напомним, в конце 2019 года Кабинет министров Украины представил созданный транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет все электронные сервисы в транспортной отрасли. Транспортный портал позволяет заказывать государственные админуслуги в области транспорта.
Также сообщалось, что новый договор на предоставление услуг по организации перевозок грузов на железной дороге, который намеревается утвердить "Укрзализныця", отложили до июля.