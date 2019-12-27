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В Украине создали транспортный портал электронных услуг

Новости » Общество     27.12.2019 - 13:34
В Украине создали транспортный портал электронных услуг
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Транспортный портал позволяет заказывать государственные админуслуги в области транспорта

Кабинет министров Украины представил созданный транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет все электронные сервисы в транспортной отрасли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сообщается, что с помощью транспортного портала можно заказать государственные административные услуги в области транспорта, а также получить общие тематические сервисы, такие как:

  • 1. Бронирование разрешений на международные перевозки
  • 2. Пост-контроль
  • 3. Разрешения на негабаритные перевозки
  • 4. Е-протокол
  • 5. Видеонаблюдение
  • 6. Электронный документ для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок (е-ТТН)

"Это реальные шаги, которые помогают нам интегрироваться в единую транспортную сеть, объединяющая Европу с Азией, и превратить Украину в международный транспортный хаб", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также в Кабмине отметили, что в ближайшее время на портале планируется расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине запустили онлайн-калькулятор таможенной стоимости автомобилей. База содержит данные миллиона авто, что уже были оформлены на таможне.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде лишить сервисные центры Министерства внутренних дел права закупки номерных знаков для автомобилей. Предлагается предусмотреть, что закупку знаков осуществляют сами владельцы авто.

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