У Кабміні запустили 5 додаткових транспортних сервісів

Уряд запустив 5 додаткових сервісів на транспортному порталі електронних послуг. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Telegram.

зокрема, нові сервіси включають:

електронний кабінет моряка, в якому можна переглянути наявні документи, подати заяву на проходження Державної кваліфікаційної комісії. Працює в тестовому режимі, на наступному тижні додамо можливість оплати онлайн.

сервіс відкритих даних транспортної галузі, де містяться актуальні статистичні дані по реалізованих дозволів на міжнародні вантажні перевезення і їх залишки, а також аналітичні дані про евакуацію громадян;

сервіс електронного документообігу інфраструктурної галузі DocsET для підприємств;

електронний кабінет інспектора Укртрансбезопасности, який впроваджує функціонал для фіксації фактів порушення безпеки дорожнього руху і зупинок, а також складених актів і протоколів;

чат-бот E-transport для Telegram, який надає необхідну інформацію про масштабних ремонтних роботах Укравтодору з можливістю пошуку по геолокаціі, кодом дороги або області

Нагадаємо, в кінці 2019 року Кабінет міністрів України представив створений транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua, який об'єднує всі електронні сервіси в транспортній галузі. Транспортний портал дозволяє замовляти державні адмінпослуги у сфері транспорту.

Також повідомлялося, що новий договір на надання послуг по організації перевезень вантажів на залізниці, який має намір затвердити "Укрзалізниця", відклали до липня.