В Україні запускають безкоштовні курси цифрової грамотності

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Платформа цифрового освіти має розпочати роботу 21 січня 2020 року

Кабінет міністрів запускає Національну програму цифрової грамотності населення "Дія: Цифрова освіта". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабмина.

Як повідомляється, програма повинна запрацювати з 21 січня 2020 року.

На онлайн-платформі цифрової освіти українці зможуть безкоштовно пройти три онлайн-курси:

базовий курс з цифрової грамотності;

цифрова грамотність для вчителів;

курс для батьків "Онлайн-безпека дітей".

"Курси проходитимуть у форматі освітнього серіалу. Замість рівнів будуть сезони, а замість уроків - освітні серії з участю експертів і знаменитостей", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Міністерство цифрової трансформації налагоджує співпрацю з ЦНАПами, університетами, школами, бібліотеками, приватним сектором для створення в офлайн-точок цифрової освіти, щоб охопити програмою більше людей.

Крім цього, в уряді заявляють, що зараз 53,5% українців знаходяться нижче позначки середній рівень у питаннях цифрової грамотності, а за останній рік об'єктами онлайн-шахрайства ставав кожен третій повнолітній українець.

Нагадаємо, раніше в грудні в Україні запустили додаток "Дія" c водійськими правами у смартфоні, які є законним документом поряд зі звичайним посвідченням.

Раніше повідомлялося, що у Кабінеті міністрів України обговорюють ідею впровадження електронного паспорта. Передбачається, що українці зможуть пред'являти віртуальні ID-карти за допомогою смартфона.



