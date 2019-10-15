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МИД разрабатывает законопроект о предоставлении двойного гражданства

Новости » Общество    15.10.2019 - 16:37
МИД разрабатывает законопроект о предоставлении двойного гражданства
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Двойное гражданство могут начать выдавать этническим украинцам за рубежом

В Кабинете министров Украины есть несколько подходов к введению в Украине двойного гражданства, а Министерство иностранных дел (МИД) сейчас работает над созданием соответствующего законопроекта. Об этом рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на брифинге.

По словам Кулебы, власть наконец "созрела", чтобы работать над этим вопросом.

"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что это вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект", - отметил он.

Вице-премьер отметил, что юридический статус зарубежного украинца не наполнен достаточным содержанием, а данная инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

"Так сложилось, что миллионы людей выехали. И мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - одна из таких связующих звеньев. Я рад, что есть эволюция в этом вопросе. И надеюсь, что оно будет поддержано обществом, потому что запрет на двойное гражданство был создан в одном контексте, а сейчас контекст совершенно другой", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах.

Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

РБК-Украина также сообщало, что в Германии планируют запретить двойное гражданство.

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