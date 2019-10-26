ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кулеба: українцям з діаспори потрібно дозволити отримання подвійного громадянства

Новини » Суспільство    26.10.2019 - 13:00
Кулеба: українцям з діаспори потрібно дозволити отримання подвійного громадянства
Фото: Дмитро Кулеба (facebook.com Roman Vybranovskyy)

За словами Дмитра Кулубы, це дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників з діаспори

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українці з діаспори повинні отримати право подвійного громадянства. Про це він сказав в коментарі ZN.UA.

За словами Кулеби, це дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників з діаспори. Кулеба аргументував необхідність надання українцям права подвійного громадянства рядом причин, наголосивши, що висловлює особисту думку, а не всього уряду.

"Якщо в майбутньому в українському уряді з'являться нові представники діаспори з громадянством Канади або США, але готові працювати на нашу країну, українська держава повинна мати вже готову модель співпраці з ними, а не вигадувати всілякі схеми", - вважає віце-прем'єр.

Він вважає, що лібералізація політики у сфері громадянства дасть можливість утримати в українському просторі мільйони українців, які виїхали за межі України і отримали громадянство іншої країни, але охочих зберегти зв'язок зі своєю батьківщиною.

Крім того, на думку Кулеби, толерантне ставлення держави до другого громадянства дозволить вирішити питання наявності у десятків тисяч українців угорських і румунських паспортів, які отримували заради переміщення в Євросоюзі. За великим рахунком, як вважає віце-прем'єр, це повинно вирішити одну з гострих проблем у стосунках України з сусідніми країнами.

У той же час, Кулеба категорично відкидає можливість визнання Україною російського громадянства як другого. За його словами, право подвійного громадянства не повинно ні за яких обставин застосовуватися до країни-агресора.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів України є кілька підходів до введення в Україні подвійного громадянства, а Міністерство закордонних справ (МЗС) зараз працює над створенням відповідного законопроекту.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах.

Також Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах.

У Туреччині мікроавтобус з українцями зіткнувся з трактором, 13 постраждалих Російський активіст попросив політичний притулок в Україні
Новини України гражданствоукраинцыДиаспора
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся