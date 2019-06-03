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В Кабмине связали видео об оккупации Буковины с "выходцами из РФ"

Новости » Политика    03.06.2019 - 13:46
В Кабмине связали видео об оккупации Буковины с "выходцами из РФ"
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

В этом вопросе будут сотрудничать спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины

Авторами видео об оккупации Буковины являются выходцы из Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала "Прямой".

Тука отметил, что в этом вопросе будут сотрудничать спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины.

"Насколько я понимаю автором этой агитки есть выходцы из РФ. Откровенно говоря я ожидал более действенной реакции от правительства Молдовы, потому что Украина реагирует адекватно. Такие провокационные видео могут вызвать реакцию среди наших соседей, среди которых есть сторонники восстановления великой румынской империи. Я не думаю, что это может выйти на самый высокий уровень, но спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины должны сотрудничать, потому что это вредит всем трем странам", - сказал он.

Также сегодня видео об оккупации Буковины прокомментировал первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"В таких вопросах нужно больше взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи, или просто эффективно на них реагировать", - отметил он.

Также главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что из-за публикации видео об оккупации Буковины намерен созвать совещание силовиков. Он заявил, что внесет данные о подготовке преступления в посягательстве на территориальную целостность Украины в Единый реестр досудебных расследований.

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