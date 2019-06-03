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У Кабміні зв'язали відео про окупацію Буковини з "вихідцями з РФ"

Новини » Політика    03.06.2019 - 13:46
У Кабміні зв'язали відео про окупацію Буковини з "вихідцями з РФ"
Фото: Георгій Тука (РБК-Україна)

У цьому питанні будуть співпрацювати спецслужби Румунії, Молдови та України

Авторами відео про окупацію Буковини є вихідці з Російської Федерації. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб Георгій Тука в ефірі телеканалу "Прямий".

Тука зазначив, що у цьому питанні будуть співпрацювати спецслужби Румунії, Молдови та України.

"Наскільки я розумію автором цієї агітки є виходці з РФ. Відверто кажучи я очікував більш дієвої реакції від уряду Молдови, бо Україна реагує адекватно. Такі провокативні відео можуть викликати реакцію серед наших сусідів, серед яких є прибічники відновлення великої румунської імперії. Я не думаю, що це може вийти на найвищий рівень, але спецслужби Румунії, Молдови та України мають співпрацювати, бо це шкодить всім трьом країнам", - сказав він.

Також сьогодні відео про окупацію Буковини прокоментував перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов.

"В таких питання потрібно десь більше зважувати, чи потрібно коментувати такі речі, чи просто ефективно на них реагувати", - зазначив він.

Також головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що через публікацію відео про окупацію Буковини має намір скликати нараду силовиків. Він заявив, що внесе дані про підготовку злочину у посяганні на територіальну цілісність України до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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