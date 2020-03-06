В Кабмине в субботу проведут совещание с участием главы таможни

В Кабинете министров планируют провести совещание с участием главы таможни. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проведение совещания запланировано на субботу, 7 марта.

"Что касается таможни. На завтра запланировано большое совещание с финансовым блоком, в том числе, с руководителем таможни", - сообщил премьер.

Напомним, Шмыгаль заявил, что правительство будет сформировано в ближайшее время. Глава Кабмина отметил, что сейчас проводит собеседования.

"О формировании правительства. Сейчас провожу собеседования, и правительство будет сформировано безотлагательно ближайшее время. Как только будут подобраны соответствующие правильные и качественные кандидатуры", - заверил он.

Ранее глава правительства заявил, что готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев.

"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль.

Так, 5 марта Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.

Подчеркнем, 4 марта Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Также Верховная рада утвердила состав его правительства. До этого нардепы проголосовали за отставку правительства Алексея Гончарука.