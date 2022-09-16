В Кабмине сообщили, сколько школ в Украине обеспечены укрытиями

На сегодня 68% учреждений среднего образования в Украине обеспечены укрытиями. Министр образования и науки Сергей Шкарлет во время правительственного совещания сообщил, что по состоянию на 5 июля этот показатель составлял 11%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства .

Шкарлет отметил, что на следующий год в бюджете запланирована субвенция в размере 1,5 млрд гривен на обустройство специальных сооружений или укрытий в учреждениях общего среднего образования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания подчеркнул, что нужно безотлагательно строить или обустраивать укрытия по новым стандартам в тех школах, где их еще нет.

"Все школы должны быть оборудованы надежными укрытиями. Там где укрытия внутри школ, и по данным ГСЧС, нуждаются в укреплении - укрепить. Где невозможно укрепить - построить рядом новые", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр заявил, что необходимо разработать общую концепцию безопасности в образовательных учреждениях с четкими требованиями по убежищам, чтобы там можно было обеспечить полноценное обучение.

"Нужно создать рабочую группу, результатом деятельности которой станут четкие параметры, необходимые изменения в проектную документацию, выделение средств и реализация проекта", - отметил глава правительства.