В уряді повідомили, скільки шкіл в Україні забезпечені укриттями

На сьогодні 68% закладів середньої освіти в Україні забезпечені укриттями. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час урядової наради повідомив, що станом на 5 липня цей показник складав 11%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду .

Шкарлет зазначив, що на наступний рік у бюджеті запланована субвенція в розмірі 1,5 млрд гривень на облаштування спеціальних споруд або укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради підкреслив, що потрібно невідкладно будувати або облаштовувати укриття за новими стандартами в тих школах, де їх ще немає.

"Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там де укриття всередині шкіл, і за даними ДСНС, потребують укріплення - укріпити. Де неможливо укріпити - збудувати поряд нові", - наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що необхідно розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, аби там можна було забезпечити повноцінне навчання.

"Потрібно створити робочу групу, результатом діяльності якої стануть чіткі параметри, необхідні зміни в проектну документацію, виділення коштів і реалізація проекту", - відзначив очільник уряду.