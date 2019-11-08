ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні повідомили, коли почнуть роботу над трирічної бюджетною декларацією

Новини » Економіка     08.11.2019 - 22:19
У Кабміні повідомили, коли почнуть роботу над трирічної бюджетною декларацією
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Трирічна бюджетна декларація фактично є бюджетом країни на три роки

В уряді планують розпочати роботи над трирічної бюджетною декларацією вже січня 2020 року. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

За її словами, трирічна бюджетна декларація фактично є бюджетом країни на три роки.

"Наш бюджет повністю відповідає плану. Наш бюджет - це перший крок до того плану, який ми сказали. Чим ми займемося в січні - це перша трирічна бюджетна декларація. Це фактично бюджет на три роки. Там ви побачите вже зовсім підкріплені цифрами наступні три роки нашого плану", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступний державний бюджет буде базуватися на новому документі. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, бюджет до 2021 року буде розрахований на три роки.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів очікує в 2020 році приріст місцевих бюджетів на 50%. За словами Маркарової, після реформи місцевого самоврядування спостерігається позитивна динаміка приросту коштів в місцеві бюджети.

Маркарова: перерахунок пенсії планується провести з квітня Субсидіями забезпечать всіх нужденних, - Маркарова
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнибюджетОксана Маркарова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся