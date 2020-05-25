В Кабмине сообщили, когда начнется продажа железнодорожных билетов

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

"Укрзализныця" ожидает соответствующих решений областных комиссий по ТЭБ и ЧС

Продажа железнодорожных билетов в Украине может начаться в ближайшее время. "Укрзализныця" ждет решений областных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Билеты поступят в продажу, как только региональные комиссии по ТЭБ и ЧС сообщат о благоприятной эпидситуации в областях.

"Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.

Напомним, с 1 июня Украина возобновит пассажирские железнодорожные перевозки.

Также сообщалось, что в первую очередь будут запущены поезда, следующие на дальние расстояния.

РБК-Украина также писало, что в Министерстве инфраструктуры пообещали не поднимать цены на железнодорожные билеты.

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Автор: Роман Калиниченко