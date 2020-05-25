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В уряді повідомили, коли розпочнеться продаж залізничних квитків

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 15:49
В уряді повідомили, коли розпочнеться продаж залізничних квитків
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" чекає відповідних рішень обласних комісій з ТЕБ та НС

Продаж залізничних квитків в Україні може початися найближчим часом. "Укрзалізниця" чекає рішення обласних комісій з надзвичайних ситуацій.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Для старту продажу квитків регіональні комісії з ТЕБ та НС мають повідомити про сприятливу епідситуацію в областях.

"Укрзалізниця розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення", - повідомив Криклій.

Нагадаємо, з 1 червня Україна відновить пасажирські залізничні перевезення.

Також повідомлялося, що в першу чергу будуть курсувати потяги, що прямують на далекі відстані.

РБК-Україна також писало, що у Міністерстві інфраструктури пообіцяли не піднімати ціни на залізничні квитки.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Укрзалізницябилеты
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