В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

Идея предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора по паспорту пока не своевременна. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Дубилет, это дополнительная регуляция и дополнительная нагрузка как для граждан, так и для бизнеса.

По его словам, "сейчас фокус должен быть в том, чтобы, как можно больше дерегулировать всего, а потом уже закручивать гайки, если это будет нужно", - сказал он и отметил, что пока такое нововведение "не своевременно".

Как сообщало РБК-Украина, группа народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" предложила обязать операторов мобильной связи собирать личные данные своих абонентов. Проект закона "Об электронных коммуникациях" №1083 был зарегистрирован в Верховной раде в конце августа 2019 года, однако в начале сентября отозван.

По данным опроса Центра Разумкова, 45,7% респондентов заявили о негативном отношении к предложению обязать операторов предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора по паспорту и с предоставлением абонентом личных данных, поддержали идею 32% украинцев.