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Депутаты из "Слуги народа" предлагают продавать SIM-карты по паспорту

Новости » Политика    03.09.2019 - 13:38
Депутаты из "Слуги народа" предлагают продавать SIM-карты по паспорту
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Проект закона внесен в парламент

Группа народных депутате из фракции партии "Слуга народа" предлагает обязать операторов мобильной связи собирать личные данные своих абонентов. Проект закона "Об электронных коммуникациях" №1083 зарегистрирован в Верховной раде.

Согласно проекту закона, при заключении договора осуществляется обязательная регистрация абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг "с предоставлением поставщику в соответствии с законом персональных данных абонентов - физических лиц".

Кроме того, документом предлагается ведение национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов телефонов. Предполагается операторам разрешат блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр.

"Отсутствие в Системе контроля кодов ІМЕІ оригинального (такого, который не повторяется) кода ІМЕІ терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования", - говорится в законопроекте.

Как сообщало РБК-Украина, операторы мобильной связи'связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу перенос абонентского номера с кодом другого оператора.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, на 1 января 2019 года количество абонентов мобильной связи в Украине составляла 53,934 млн человек, что на 3,2% (на 1,781 млн) меньше, чем год назад.

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