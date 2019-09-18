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Идею продавать SIM-карты по паспорту поддержали треть украинцев

Новости » Экономика    18.09.2019 - 11:26
Идею продавать SIM-карты по паспорту поддержали треть украинцев
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Гражданам не нравятся ограничение их свобод

Инициативу группы народных депутатов из фракции "Слуга народа" о сборе личных данных абонентов мобильной связи поддержали 32,0% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

При этом 45,7% респондентов заявили о негативном отношении к предложению обязать операторов предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора по паспорту и с предоставлением абонентом личных данных.

Кроме того, 13,7% граждан безразличны к этому вопросу, 8,6% затруднились ответить.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, группа народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" предложила обязать операторов мобильной связи собирать личные данные своих абонентов. Проект закона "Об электронных коммуникациях" №1083 был зарегистрирован в Верховной раде в конце августа 2019 года, однако в начале сентября отозван.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, на 1 января 2019 года количество абонентов мобильной связи в Украине составляло 53,934 млн человек, что на 3,2% (на 1,781 млн) меньше, чем год назад.

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Новости Украины опроспаспортмобильная связь
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