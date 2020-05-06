У Кабміні пояснили вплив 1000 гривень для пенсіонерів на субсидії

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Виплата 1000 гривень - це підтримка пенсіонерів під час коронакризи

Разова допомога для пенсіонерів у розмірі 1000 гривень, виплачена наприкінці квітня 2020 року, не враховується у розмірі доходів для призначення субсидій. Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу.

Як зазначила міністр, ця виплата пенсіонерам є матеріальною підтримкою для пенсіонерів під час коронакризи.

"Ми чітко зазначили в рішенні уряду, що отримання 1000 гривень не впливає ні на призначення субсидій, ні на іншу допомогу", - повідомила вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що додаткові виплати пенсіонерам під час кризи допоможуть розігріти економіку України. Як нагадав прем'єр, у квітні більшість пенсіонерів отримала одноразову виплату за 1 тис. грн, а з 1 травня проходить індексація пенсій на 11% у відповідності з законом.

Зазначимо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень. Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).