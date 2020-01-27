У Кабміні роз'яснили суть закону про адміністративно-територіальний устрій України

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мінрегіон опублікував презентацію змін, які пропонуються новим законопроектом

Міністерство розвитку громад та територій України пояснило суть нового законопроекту уряду №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України", зареєстрованого у Верховній раді. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Так, розроблений Мінрегіоном урядовий законопроект - один із пакету нормативно-правових актів децентралізації. Він визначає основні засади адміністративно-територіального устрою України, порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

Фото: презентація новацій законопроекту

Замміністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода підкреслював, що законопроект унормовує порядок, встановлює чіткі процедури, як і які органи влади можуть вирішувати у державі питання адмінтерустрою.

"Прийняття такого закону дасть змогу вирішити низку давніх проблем... Чинним законодавством у сфері адміністративно-територіального устрою не надано визначення терміну "адміністративно-територіальної одиниці". Також існує неузгодженість окремих норм Конституції України, Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та недосконалість законодавства щодо порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою", - вказано у повідомленні.

Також наголошується, що в Україні досі чинний указ Президії Верховної ради Української PCP "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української PCР" від 12 березня 1981 року.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної ради законопроект №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України" 24 січня. Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію.