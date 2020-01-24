В Кабмине разъяснили, каким образом снизили суммы в платежках

В Кабинете министров Украины разъяснили, каким образом снизили суммы в платежках. На сайте Кабмина размещена соответствующая презентация

Так, ранее правительство опубликовало постановление о пересчете тарифов на отопление.

Согласно ему, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением для них цены природного газа в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, присланных в месяце, который следует за расчетным периодом.

В правительстве отмечают, что уменьшение стоимости газа позволяет уменьшить и тарифы на отопление.

Напомним, ранее правительство опубликовало постановление о пересчете тарифов на отопление.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал снижение тарифов на тепло до 30%. Он подчеркивал, что платежки в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Так, первый перерасчет будет осуществлен в январе 2020 года. Сумма, которую перечислят, будет зачислена в оплату будущих платежей.