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У Кабміні роз'яснили, яким чином знизили суми у платіжках

Новини » Економіка     24.01.2020 - 16:33
У Кабміні роз'яснили, яким чином знизили суми у платіжках
Ілюстративне фото (inshe.tv)

Зменшення вартості газу дозволяє зменшити й тарифи на опалення

У Кабінеті міністрів України роз'яснили, яким чином знизили суми у платіжках. На сайті Кабміну розміщена відповідна презентація.

Так, раніше уряд опублікував постанову про перерахунок тарифів на опалення.

Відповідно до неї, у разі зміни розміру нарахувань за опалення і гаряче водопостачання у зв'язку зі зміною для них ціни природного газу протягом опалювального періоду теплопостачальні організації повинні відображати це щомісяця у платіжних документах споживачів, надісланих у місяці, який слідує за розрахунковим періодом.

В уряді зазначають, що зменшення вартості газу дозволяє зменшити й тарифи на опалення.

Нагадаємо, раніше уряд опублікував постанову про перерахунок тарифів на опалення.

Як писало РБК-Україна, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував зниження тарифів на тепло до 30%. Він підкреслював, що платіжки в грудні можуть бути знижені на 300-400 гривень.

Так, перший перерахунок буде здійснено в січні 2020 року. Сума, яку перерахують, буде зарахована в оплату майбутніх платежів.

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