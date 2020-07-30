В Кабмине разработали закон о частных СИЗО

В Кабинете министров разработали законопроект о частных следственных изоляторах. Сейчас он внесен на рассмотрение правительства.

Об этом рассказал министр юстиции Дениса Малюська, передает правительственный портал.

"Законопроект о взаимодействии с частным сектором в отношении частных СИЗО уже разработан, согласован с другими органами власти и внесен в Кабинет министров", - указано в сообщении.

Малюська отметил, что Министерство юстиции ожидает рассмотрения и поддержки парламента.

Кроме того, глава Минюста отметил, что платные камеры функционируют в 19 следственных изоляторах по всей территории Украины, и их количество еще будет увеличиваться. Уже получено более 318 тысяч гривен в качестве платы за пользование такими камерами. Самый успешный - Киевский СИЗО, который заработал 248 тысяч гривен и отремонтировал три бесплатных камеры и начал ремонт еще двух.

По словам Малюськи, министерство разработало и большой инфраструктурный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за пределы городов. Он отметил, что сейчас предусмотрено дополнительное закрытия восьми тюрем.

"Вскоре после вывоза оттуда осужденных и увольнения персонала такие тюрьмы будут выставлены на продажу", - сказал министр.

Напомним, ранее Малюська назвал следственный изолятор, платные камеры в котором сейчас являются самыми дорогими в Украине: это СИЗО в Хмельницком.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на конец июня за платные камеры следственных изоляторов в Министерство юстиции заплатили более 115 тыся гривен.