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У Кабміні розробляють реформу єдиного нотаріату: що пропонує Мін'юст

Україна, Четвер 30 липня 2020 17:12
У Кабміні розробляють реформу єдиного нотаріату: що пропонує Мін'юст
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Пропонується відмовитися від системи поділу нотаріусів на державних та приватних

У Кабінеті міністрів розробляють реформу єдиного нотаріату. Реалізація реформи передбачає три стратегічні кроки.

Про це розповіла заступник міністра юстиції з питань держреєстрації Ольга Оніщук, передає урядовий портал.

Першим кроком є запровадження електронної системи нотаріату. Масштабна цифровізація нотаріальної діяльності включає у себе:

  • відмову від ведення паперових книг обліку діяльності нотаріуса;
  • зменшення кількості документів, які особа має подавати для вчинення нотаріальної дії;
  • автоматизацію низки процесів у діяльності нотаріусів;
  • ведення нотаріального архіву в електронній формі.

Оніщук зазначила, що робоча група вже підготувала повний техніко-економічний аналіз Е-нотаріату. Очікується, що перший етап "пілоту" з електронним робочим місцем нотаріуса вдасться запустити вже до кінця 2020.

Перехід до єдиного нотаріату - це другий крок реформи, який дозволить закріпити єдиний статус нотаріуса в Україні. Він передбачає скасування системи поділу нотаріусів на державних та приватних.

"Перехід до єдиного нотаріату передбачатиме поступове припинення діяльності державних нотаріальних контор (сьогодні в Україні працює 687 таких контор), а отже, дозволить суттєво зменшити державні видатки на їх утримання, що сприятиме економії бюджетних коштів", - зазначила замглави Мін'юсту.

При цьому реформа передбачає, що можливість звернутися до нотаріуса має бути в кожного громадянина незалежно від рівня його доходу і місця проживання.

Пропонується суттєво розширити кількість дій, які можуть вчиняти нотаріуси. Нотаріат отримає право реєструвати шлюби, розлучення, забезпечувати докази тощо.

Третім кроком реформи є саморегулювання нотаріальної професії. Мін'юст пропонує уповноважити орган професійного самоврядування нотаріусів:

  • здійснювати контроль за організацією діяльності нотаріату, діловодством, дотриманням правил Кодексу професійної етики нотаріуса,
  • організовувати підвищення професійного рівня нотаріусів,
  • створювати умови для рівномірного територіального розташування робочих місць нотаріусів, аби громадяни із найвіддаленіших куточків країни мали до них доступ.

У Мін'юсті наголосили, що уже зробили певні кроки в напрямі саморегулювання.

"Ми змінили склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. Тепер до її складу входить лише 3 представники Мін‘юсту та 11 приватних нотаріусів, тобто контроль за рішеннями ВККН вже передано нотаріальній спільноті", - сказала Оніщук.

Нагадаємо, Кабмін внесе до Верховної ради законопроект про реформу нотаріату на початку осені.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці листопада 2019 року міністр юстиції України Денис Малюська анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби і розлучення.

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