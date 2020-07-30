У Кабміні розробляють реформу єдиного нотаріату: що пропонує Мін'юст

Пропонується відмовитися від системи поділу нотаріусів на державних та приватних
У Кабінеті міністрів розробляють реформу єдиного нотаріату. Реалізація реформи передбачає три стратегічні кроки.
Про це розповіла заступник міністра юстиції з питань держреєстрації Ольга Оніщук, передає урядовий портал.
Першим кроком є запровадження електронної системи нотаріату. Масштабна цифровізація нотаріальної діяльності включає у себе:
Оніщук зазначила, що робоча група вже підготувала повний техніко-економічний аналіз Е-нотаріату. Очікується, що перший етап "пілоту" з електронним робочим місцем нотаріуса вдасться запустити вже до кінця 2020.
Перехід до єдиного нотаріату - це другий крок реформи, який дозволить закріпити єдиний статус нотаріуса в Україні. Він передбачає скасування системи поділу нотаріусів на державних та приватних.
"Перехід до єдиного нотаріату передбачатиме поступове припинення діяльності державних нотаріальних контор (сьогодні в Україні працює 687 таких контор), а отже, дозволить суттєво зменшити державні видатки на їх утримання, що сприятиме економії бюджетних коштів", - зазначила замглави Мін'юсту.
При цьому реформа передбачає, що можливість звернутися до нотаріуса має бути в кожного громадянина незалежно від рівня його доходу і місця проживання.
Пропонується суттєво розширити кількість дій, які можуть вчиняти нотаріуси. Нотаріат отримає право реєструвати шлюби, розлучення, забезпечувати докази тощо.
Третім кроком реформи є саморегулювання нотаріальної професії. Мін'юст пропонує уповноважити орган професійного самоврядування нотаріусів:
У Мін'юсті наголосили, що уже зробили певні кроки в напрямі саморегулювання.
"Ми змінили склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. Тепер до її складу входить лише 3 представники Мін‘юсту та 11 приватних нотаріусів, тобто контроль за рішеннями ВККН вже передано нотаріальній спільноті", - сказала Оніщук.
Нагадаємо, Кабмін внесе до Верховної ради законопроект про реформу нотаріату на початку осені.
Як писало РБК-Україна раніше, у кінці листопада 2019 року міністр юстиції України Денис Малюська анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби і розлучення.