В Кабмине рассказали, как вырос средний размер пенсий за год

Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что средний размер пенсий за год вырос более чем 16%. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

По ее словам, средний размер пенсии по состоянию на 1 января составляет 3083 гривны.

"Соотношение пенсий к заработной плате за вычетом налогов составляет 35,1%. При этом средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3083 гривны", - сообщила заместитель министра.

Напомним, Ненюченко заявила, что пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников. Она подчеркнула, что солидарная пенсионная система функционирует в сложных демографических условиях.

Так, Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднего размера пенсий по состоянию на 1 января 2020 года. По состоянию на 1 января в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Как писало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2019 года, которая в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии. Отмечалось, что средняя зарплата составила 9476 грн 84 копейки.