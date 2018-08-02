В Кабмине рассказали о втором этапе пенсионной реформы

На втором этапе реформы состоится повышение пенсий людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату

Повышение пенсий людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату, состоится уже в этом году. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "Урядовий портал".

По его словам, следующий этап пенсионной реформы - повышение пенсий людям, которые имели большой страховой стаж, но низкую зарплату.

"Повышение пенсий тем людям, которые имеют большой трудовой стаж и маленькие заработные платы, с которыми они выходили на пенсию, и поэтому имеют небольшие пенсионные выплаты - это следующий этап пенсионной реформы. В частности, необходимо внести изменения в действующее законодательство. Есть обращение президента Украины к правительству по этому поводу, есть соответствующие инициативы правительства", - рассказал он.

Также отметил, что в Кабинете министров нет дискуссии, нужно повышать пенсии или нет.

"Все зависит от финансовых возможностей украинской экономики, от наличия финансового ресурса Пенсионного фонда Украины", - заявил Розенко.

Напомним, как писало РБК-Украина, еще в начале года в ведомстве были вынуждены начать привлекать займы у Госказначейства для покрытия кассовых разрывов. В марте-апреле после пересчета задним числом пенсий военным и полицейским расходы на ПФ выросли, а вместе с ними возросла потребность в займах от Казначейства. Несмотря на то, что это стандартная практика, суммы займов стали больше, чем обычно.

До конца года ПФ может не хватить около 12 млрд гривен для выплаты пенсий, пояснил РБК-Украина высокопоставленный правительственный чиновник, пожелавший остаться не названным. Недостачу придется либо перекрывать за счет займов Казначейства, либо вносить изменения в госбюджет и увеличивать дотации на выплату пенсий. Напомним, дотации ПФ в этом году запланированы на сумму 139 млрд гривен.