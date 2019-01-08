В Кабмине рассказали, как возросло количество биоэлектростанций в 2018 году

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В правительстве отметили, что особенно перспективным является производство биогаза из мусора

По итогам прошлого года мощность электростанций, добывающих энергию из биогаза, в Украине выросла примерно на треть - с 34 мегаватт до 46 мегаватт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Указано, что сейчас в Украине действует 33 электростанции, генерирующие энергию из биогаза, из которых 20 - работают на свалках. Такие электростанции используют газ, который образуется на мусорных полигонах для производства из него тепловой и электроэнергии.

"За год биогазовые мощности выросли на треть: с 34 МВт (21 установка) на конец 2017 года до 46 МВт (33 установки) на конец 2018 года. Особенно перспективным является производство биогаза из мусора. В Украине образуется около 10 млн тонн отходов ежегодно и насчитывается почти 5,5 тысяч свалок", - говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что с одного полигона, где собрано более 1 млн тонн мусора, можно добыть около 3 млн куб. м в год свалочного газа, содержащего около 50% чистой биометана.

Напомним, ранее сообщалось, что к началу 2019 году в Украине работает 2240 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики, в полтора раза больше, чем на конец 2017 года (около 1500 МВт).

Как писало РБК-Украина ранее, в январе-сентябре 2018 года более 3 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели электростанции, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (1214 семей).

Добавим, в 2015 году НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что Украина имеет возможность производить 6,3 млрд куб. м биогаза и биометана в год.