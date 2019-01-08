У Кабміні розповіли, як зросла кількість біоелектростанцій у 2018 році

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В уряді зазначили, що особливо перспективним є виробництво біогазу із сміття

За підсумками минулого року потужність електростанцій, що видобувають енергію з біогазу, в Україні зросла близько на третину - з 34 мегаватів до 46 мегаватів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на урядовий портал.

Вказано, що наразі в Україні діє 33 електростанції, що генерують енергію з біогазу, з яких 20 - працюють на сміттєзвалищах. Такі електростанції використовують газ, який утворюється на сміттєвих полігонах для виробництва з нього теплової та електроенергії.

"За рік біогазові потужності зросли на третину: із 34 МВт (21 установка) на кінець 2017 року до 46 МВт (33 установки) на кінець 2018 року. Особливо перспективним є виробництво біогазу із сміття. В Україні утворюється близько 10 млн тонн відходів щорічно та налічується майже 5,5 тисяч сміттєзвалищ", - сказано у повідомленні.

У Кабміні зазначили, що з одного полігону, де зібрано понад 1 млн тонн сміття, можна видобути біля 3 млн куб. м у рік звалищного газу, який містить близько 50% чистого біометану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початок 2019 року в Україні працює 2240 МВт потужностей об'єктів відновлюваної електроенергетики, що у півтора рази більше, ніж на кінець 2017 року (близько 1500 МВт).

Як писало РБК-Україна раніше, у січні-вересні 2018 року понад 3 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі електростанції, що в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 роки (1214 сімей).

Додамо, у 2015 році НАК "Нафтогаз України" заявляв, що Україна має можливість виробляти 6,3 млрд куб. м біогазу і біометану на рік.