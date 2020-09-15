ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кабмине рассказали, когда Украина получит макрофинансовую помощь от ЕС

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Программа макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро делится на два транша. Первый транш перечисляется сразу, а второй транш предусматривает перечисление при выполнении условий, которые ведут к финансовой стабильности.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы сейчас на этапе того, что и в Украине, и в ЕС закончились внутренние процедуры, и продолжаются переговоры относительно того, когда мы этот транш получим", - рассказала она.

Стефанишин отметила, что в ЕС только вышли из отпусков, у них тоже начинается политический сезон.

Самые читаемые новости

"Мы надеемся, что как можно быстрее достигнем договоренности по макрофинансовой помощи ЕС и по поддержке от МВФ", - отметила она.

Напомним, Зеленский подписал закон для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от ЕС.

В конце апреля Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Евросоюзпомощь