В Кабмине рассказали, когда Украина получит макрофинансовую помощь от ЕС

Программа макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро делится на два транша. Первый транш перечисляется сразу, а второй транш предусматривает перечисление при выполнении условий, которые ведут к финансовой стабильности.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы сейчас на этапе того, что и в Украине, и в ЕС закончились внутренние процедуры, и продолжаются переговоры относительно того, когда мы этот транш получим", - рассказала она.

Стефанишин отметила, что в ЕС только вышли из отпусков, у них тоже начинается политический сезон.

"Мы надеемся, что как можно быстрее достигнем договоренности по макрофинансовой помощи ЕС и по поддержке от МВФ", - отметила она.

Напомним, Зеленский подписал закон для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от ЕС.

В конце апреля Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19.