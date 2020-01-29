В Кабмине рассказали, сколько заложено на защиту лиц с инвалидностью в бюджете-2020

Фото: Виталий Музыченко (kmu.gov.ua)

В Минсоцполитики назвали защиту прав и интересов таких лиц своим приоритетом

Министерство социальной политики рассказал, что на защиту прав и интересов лиц с инвалидностью в государственном бюджете на 2020 год заложено около 90 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, Минсоцполитики считает защиту прав и интересов лиц с инвалидностью своим приоритетом. Для максимальной эффективности этой политики ведомство, среди прочего, финансирует соответствующие общественные организации и заложило на это около 90 млн грн в государственный бюджет 2020.

"Помощь лицам с инвалидностью, включая людей с нарушениями зрения и слуха, является приоритетом государственной политики. Общественные организации, защищающие интересы этих людей, также будут профинансированы должным образом. На это в государственном бюджете 2020 года предусмотрено почти 90 млн грн. Из них на УОС - 43 млн грн, а на УОГ - почти 24 млн грн ", - заявил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

Он подчеркнул, что сейчас идет общественное обсуждение возможных изменений по совершенствованию механизма распределения бюджетных средств на соответствующие общественные организации для максимального обеспечения интересов лиц с инвалидностью.

"Никаких изменений порядка и механизма предоставления финансовой поддержки УОГ и УОС в текущем году не предвидится", - заявил Музыченко.

Так, в целом в Украине функционирует 240 общественных организаций, представляющих интересы лиц с инвалидностью.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины о создании благоприятных условий деятельности для предприятий и организаций, основанных общественными объединениями лиц с инвалидностью.

Как писало РБК-Украина, в Кабмине рассказали, как в текущем году будет расти размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А первой группы с надбавкой на уход.