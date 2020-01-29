У Кабміні розповіли, скільки закладено на захист осіб з інвалідністю у бюджеті-2020

Фото: Віталій Музиченко (kmu.gov.ua)

У Мінсоцполітики назвали захист прав та інтересів таких осіб своїм пріоритетом

Міністерство соціальної політики розповіло, що на захист прав та інтересів осіб з інвалідністю у державному бюджеті на 2020 рік закладено близько 90 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Так, Мінсоцполітики вважає захист прав та інтересів осіб з інвалідністю своїм пріоритетом. Для максимальної ефективності цієї політики відомство, серед іншого, фінансує відповідні громадські організації і заклало на це близько 90 млн грн у державний бюджет 2020.

"Допомога особам з інвалідністю, включаючи людей із порушеннями зору та слуху, є пріоритетом державної політики. Громадські організації, які захищають інтереси цих людей, також будуть профінансовані належним чином. На це у державному бюджеті 2020 року передбачено майже 90 млн грн. З них на УТОС - 43 млн грн, а на УТОГ - майже 24 млн грн”, - заявив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Він підкреслив, що зараз триває громадське обговорення можливих змін щодо удосконалення механізму розподілу бюджетних коштів на відповідні громадські організації для максимального забезпечення інтересів осіб з інвалідністю.

“Ніяких змін порядку та механізму надання фінансової підтримки УТОГу та УТОСу у поточному році не передбачається”, - заявив Музиченко.

Так, загалом в Україні функціонує 240 громадських організацій, які представляють інтереси осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський схвалив зміни до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю.

Як писало РБК-Україна, у Кабміні розповіли, як протягом поточного року буде рости розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А першої групи з надбавкою на догляд.