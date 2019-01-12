В Кабмине рассказали, сколько выделили в 2019 на восстановление местных дорог

Правительство выделило на ремонт дорог 14,7 миллиарда гривен
На восстановление местных дорог украинское правительство в 2019 году выделяет 14,7 миллиарда гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гройсмана.
Гройсман отметил, что это на 3 млрд больше, чем в прошлом году.
"Украинцы должны ездить хорошими дорогами не только между крупными городами, но и в небольших поселках", - написал он.
Ранее РБК-Украина писало, что 2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине.
По словам Петра Порошенко, благодаря началу работы Дорожного фонда удалось восстановить 3тыс. 800 км дорог как общегосударственного, так и местного значения.
Также сообщалось, что в мае 2018 года начался ремонт дороги на украинско-польской границе. Сообщалось, что ее отремонтируют за 230 млн гривен.