В Кабмине рассказали, сколько выделили в 2019 на восстановление местных дорог

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Правительство выделило на ремонт дорог 14,7 миллиарда гривен

На восстановление местных дорог украинское правительство в 2019 году выделяет 14,7 миллиарда гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гройсмана.

Гройсман отметил, что это на 3 млрд больше, чем в прошлом году.

"Украинцы должны ездить хорошими дорогами не только между крупными городами, но и в небольших поселках", - написал он.

Ранее РБК-Украина писало, что 2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине.

По словам Петра Порошенко, благодаря началу работы Дорожного фонда удалось восстановить 3тыс. 800 км дорог как общегосударственного, так и местного значения.

Также сообщалось, что в мае 2018 года начался ремонт дороги на украинско-польской границе. Сообщалось, что ее отремонтируют за 230 млн гривен.