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У Кабміні розповіли, скільки виділили в 2019 на відновлення місцевих доріг

Новини » Транспорт    12.01.2019 - 19:19
У Кабміні розповіли, скільки виділили в 2019 на відновлення місцевих доріг
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Уряд виділив на ремонт доріг 14,7 мільярда гривень

На відновлення місцевих доріг український уряд в 2019 році виділяє 14,7 мільярда гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Гройсмана.

Гройсман зазначив, що це на 3 млрд більше, ніж торік.

"Українці повинні їздити хорошими дорогами не тільки між великими містами, але і у невеликих селищах", - написав він.

У Кабміні розповіли, скільки виділили в 2019 на відновлення місцевих дорігУ Кабміні розповіли, скільки виділили в 2019 на відновлення місцевих доріг

Раніше РБК-Україна писало, що 2018 рік став рекордним за кількістю відремонтованих автодоріг в Україні.

За словами Петра Порошенка, завдяки початку роботи Дорожнього фонду вдалося відновити 3тис. 800 км доріг як загальнодержавного, так і місцевого значення.

Також повідомлялося, що в травні 2018 року розпочався ремонт дороги на українсько-польському кордоні. Повідомлялося, що її відремонтують за 230 млн гривень.

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