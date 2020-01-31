В Кабмине рассказали, сколько ежегодно выделяется на содержание интернатов

В Кабинете министров Украины рассказали, что на содержание интернатов государство ежегодно выделяет около 12 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В правительстве сообщили, что в интернатах по Украине живут 100 тысяч детей.

"В интернатах по Украине все еще живут и учатся 100 тысяч украинских детей. На содержание интернатов государство ежегодно выделяет около 12 млрд грн, на ребенка в среднем получается около 10 тыс. грн в месяц", - говорится в сообщении.

Так, глава Кабмина Алексей Гончарук подчеркнул, что сейчас государство тратит деньги максимально неэффективно.

"Сейчас из денег, которые государство выделяет на содержание детей в интернатах, непосредственно на ребенка тратится только 15%, остальные 85% - это зарплата персонала и коммунальные расходы интернатов. Мы тратим деньги максимально неэффективно", - отметил он.

Премьер-министр считает, что детские дома семейного типа - это пример того, как должна быть реформирована интернатная система.

"Сегодня в Украине существует всего 1153 таких домов. Задача местной власти на 2020 год - реализовать правительственную стратегию в этой сфере, и сделать так, чтобы первые 10% детей оставили интернаты и нашли семьи", - указано в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в Министерстве социальной политики Украины заявили, что количество детей, находящихся в интернатах, должно "уменьшиться до нуля".

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей".