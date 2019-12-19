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В Минсоцполитики планируют "уменьшить до нуля" количество детей в интернатах

Новости » Общество     19.12.2019 - 17:56
В Минсоцполитики планируют "уменьшить до нуля" количество детей в интернатах
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Лишь 15% средств, которые выделяет государство, идут на нужды ребенка

В Министерстве социальной политики Украины заявили, что количество детей, находящихся в интернатах, должно "уменьшиться до нуля". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Отмечается, что каждый год государство выделяет около 12 млрд гривен на содержание детей в интернатных учреждениях.

На одного ребенка в месяц приходится около 10 тыс. гривен, однако лишь 15% средств, которые государство выделяет на воспитание ребенка в интернате, идут на потребности ребенка (еда, одежда), а 85 % этих средств - это зарплата персонала и коммунальные расходы.

”Дети должны воспитываться в семьях или формах воспитания, близких к семейным. Мы должны отходить от модели, которая существует на сегодня. Только действенная политика государства должна стать важным инструментом достижения главной цели - уменьшить или свести к нулю число детей, находящихся в интернатных учреждениях”, - заявили в Минсоцполитики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах обеспечение прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей". Документ будет способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

Напомним, Кабмин предложил Верховной раде усилить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством.

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