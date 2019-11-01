В Кабмине рассказали о причинах отсутствия отопления в Новом Роздоле

Фото: Алена Бабак (zik.ua)

Во Львовской области работает комиссия по восстановлению теплоснабжения

В городе Новый Роздол (Львовская область) возникла задолженность за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз" в сумме 307, 5 млн грн. Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что также возникла задолженность по заработной плате трудовому коллективу "Гарант Енерго-М".

"Задолженность по заработной плате трудовому коллективу "Гарант Енерго-М" составляет около 11 млн гривен. А задолженность за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз" составляет в сумме 307, 5 млн грн. Задолженность ГП "Энергорынок" в сумме 93 миллионов гривен", - сообщила Бабак.

Первым шагом правительства будет решение о предоставлении помощи для выплаты людям первого транша задолженности по зарплате, чтобы они приступили к работе.

"Со стороны правительства ведется содействие в заключении договора реструктуризации долга на газ между "Гарант Енерго-М" и корпорацией "Укртрансгаз", - добавила министр.

По ее словам, во Львовской области сейчас работает комиссия по восстановлению теплоснабжения.

"Пока не ликвидированы отдельные прорывы на системах теплоснабжения. Также система еще не полностью заполнена водой. Но 1 октября председатель правительства дал поручение АРМА погасить задолженность предприятия, осуществляющего управление теплоцентралями в городе Новый Роздол. На сегодня правительство работает со Львовской ОГА. Мы очень надеемся, что в ближайшие сроки будет решен вопрос с отоплением", - заявила Бабак.

Отметим, в Новом Роздоле, в котором проживает около 30 тыс. человек, ситуация с теплоснабжением остается критической. Это связано с тем, что Новороздольская ТЭЦ, подающая тепло и электроэнергию, сейчас фактически не функционирует, сотрудники протестуют и увольняются.

Напомним, мэр города Новый Роздол Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке из-за срыва отопительного сезона.

Также РБК-Украина сообщало, что отопление жилого фонда в Украине начато в 23 областях, неподключенной остается Херсонская область.