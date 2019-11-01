У Кабміні розповіли про причини відсутності опалення у Новому Роздолі

Фото: Альона Бабак (zik.ua)

У Львівській області працює комісія з відновлення теплопостачання

У місті Новий Розділ (Львівська область) виникла заборгованість за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз" в сумі 307, 5 млн грн. Про це заявила міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що також виникла заборгованість із заробітної плати трудовому колективу "Гарант Енерго-М".

"Заборгованість із заробітної плати трудовому колективу "Гарант Енерго-М" становить близько 11 млн гривень. А заборгованість за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз" складає в сумі 307, 5 млн грн. Заборгованість ДП "Енергоринок" в сумі 93 мільйонів гривень", - повідомила Бабак.

Першим кроком уряду буде вирішення про надання допомоги для виплати людям першого траншу заборгованості із заробітної плати, щоб вони приступили до роботи.

"З боку уряду ведеться сприяння в укладенні договору реструктуризації боргу на газ між "Гарант Енерго-М" і корпорацією "Укртрансгаз", - додала міністр.

За її словами, у Львівській області зараз працює комісія по відновленню теплопостачання.

"Поки не ліквідовані окремі прориви на системах теплопостачання. Також система ще не повністю заповнена водою. Але 1 жовтня голова уряду дав доручення АРМА погасити заборгованість підприємства, що здійснює управління теплоцентралями у місті Новий Розділ. На сьогодні уряд працює зі Львівською ОДА. Ми дуже сподіваємося, що в найближчі терміни буде вирішено питання з опаленням", - заявила Бабак.

Зазначимо, у Новому Роздолі, в якому проживає близько 30 тис. осіб, ситуація з теплопостачанням залишається критичною. Це пов'язано з тим, що Новороздільская ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує, працівники протестують і звільняються.

Нагадаємо, мер міста Новий Розділ Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку через зрив опалювального сезону.

Також РБК-Україна повідомляло, що опалення житлового фонду в Україні розпочато в 23 областях, непідключеною залишається Херсонська область.