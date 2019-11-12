У Кабміні розповіли про підготовку до приєднання до Шенгенської зони

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україні потрібно зробити ряд кроків у підготовці до приєдняння до Шенгенської зони

Поки Україна не введе інтегроване управління кордоном, її не зможуть прийняти в країни-члени Шенгенської зони. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Повідомляється, що Україні потрібно зробити ряд кроків у підготовці до приєдняння до Шенгенської зони.

"Є кілька кроків. Крок номер один – це інтегроване управління кордоном, те, без чого Шенген в принципі неможливий. Поки ми тут не побудуємо у себе нормальну систему управління перетину кордону, можна навіть не мріяти про це. Другий пункт - додаток з юстиції і безпеки, яке ми запропонували Європейському Союзу, частково пов'язаний з критеріями Шенгену. Але там не йдеться про приєднання до Шенгену, це занадто далека мета", - сказав Кулеба.

Також за словами віце-прем'єр-міністра, Україна йде тим шляхом, на якому "у певний момент буде готова приєднатися до Шенгенської зони".

"Але взагалі ми йдемо тим шляхом, на якому в певний момент ми будемо абсолютно готові приєднатися до Шенгенської зони. Ми не говоримо зараз європейцям прямо: "Хочемо Шенген", ми просто робимо свою роботу", - додав Кулеба.

Відзначимо, до шенгенської зони входять 22 країни Євросоюзу - Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина і Словенія, а також 4 асоційовані країни, що не входять в ЄС - Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн.

Нагадаємо, 22 жовтня Європейська комісія схвалила приєднання Хорватії до шенгенської зони. Далі Європейський союз повинен схвалити інтеграцію Хорватії в шенгенську зону у відповідності з Законом про приєднання 2011 року.

РБК-Україна повідомляло, що Нідерланди в черговий раз заблокували вступ Болгарії до Шенгенської зони через корупцію та торгівлю людьми.