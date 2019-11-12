ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні розповіли про підготовку до приєднання до Шенгенської зони

Новини » Політика     12.11.2019 - 11:30
У Кабміні розповіли про підготовку до приєднання до Шенгенської зони
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україні потрібно зробити ряд кроків у підготовці до приєдняння до Шенгенської зони

Поки Україна не введе інтегроване управління кордоном, її не зможуть прийняти в країни-члени Шенгенської зони. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Повідомляється, що Україні потрібно зробити ряд кроків у підготовці до приєдняння до Шенгенської зони.

"Є кілька кроків. Крок номер один – це інтегроване управління кордоном, те, без чого Шенген в принципі неможливий. Поки ми тут не побудуємо у себе нормальну систему управління перетину кордону, можна навіть не мріяти про це. Другий пункт - додаток з юстиції і безпеки, яке ми запропонували Європейському Союзу, частково пов'язаний з критеріями Шенгену. Але там не йдеться про приєднання до Шенгену, це занадто далека мета", - сказав Кулеба.

Також за словами віце-прем'єр-міністра, Україна йде тим шляхом, на якому "у певний момент буде готова приєднатися до Шенгенської зони".

"Але взагалі ми йдемо тим шляхом, на якому в певний момент ми будемо абсолютно готові приєднатися до Шенгенської зони. Ми не говоримо зараз європейцям прямо: "Хочемо Шенген", ми просто робимо свою роботу", - додав Кулеба.

Відзначимо, до шенгенської зони входять 22 країни Євросоюзу - Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина і Словенія, а також 4 асоційовані країни, що не входять в ЄС - Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн.

Нагадаємо, 22 жовтня Європейська комісія схвалила приєднання Хорватії до шенгенської зони. Далі Європейський союз повинен схвалити інтеграцію Хорватії в шенгенську зону у відповідності з Законом про приєднання 2011 року.

РБК-Україна повідомляло, що Нідерланди в черговий раз заблокували вступ Болгарії до Шенгенської зони через корупцію та торгівлю людьми.

Кулеба: війна з Росією закінчиться тільки з поверненням Криму В Україні запустили проект "Ліс у смартфоні"
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДмитро Кулебашенгенская зона
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся