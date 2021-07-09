В Кабмине рассказали, что планируют делать с россиянами в Крыму после деоккупации

По словам вице-премьера, вследствие вытеснения местного населения с Российской Федерацией, на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополя находится около 500 тысяч россиян, а согласно отдельной информации от оккупационных властей полуострова - от 700 тысяч до миллиона.

"Сегодня, при населении Крыма в 2,5 миллиона до начала оккупации, минимально там 500 тысяч уже людей, которые приехали не местными жителями", - отметил он.

Также чиновник высказался относительно будущей судьбы россиян после деоккупации территорий Украины. Как отметил Резников, сегодня Кабмин размышляет над депортацией.

"У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием - выдворение. Если те граждане попали в Крым через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку", то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет - выдворение", - добавил Резников.