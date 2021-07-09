У Кабміні розповіли, що планують робити з росіянами в Криму після деокупації

За словами віце-прем'єра, внаслідок витіснення місцевого населення Російською Федерацією, на тимчасово окупованих територіях АР Криму та м. Севастополя перебуває близько 500 тисяч росіян, а згідно з окремою інформацією від окупаційної влади півострова - від 700 тисяч до мільйона.

"Сьогодні, при населенні Криму у 2,5 млн до початку окупації, мінімально там 500 тисяч вже людей, які приїхали не місцевими жителями", - зазначив він.

Також посадовець висловився стосовно майбутньої долі росіян після деокупації територій України. Як відзначив Резніков, сьогодні Кабмін розмірковує над депортацією.

"У нас є різні позиції, аж до депортації, звучать такі заклики. Але я прихильник юридичної процедури під назвою - видворення. Якщо ті громадяни потрапили в Криму не через "Чонгар", "Каланчак" або "Чаплинку", тобто перебувають незаконно на території України, то наслідком буде - видворення", - додав Резніков.