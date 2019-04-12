В Кабмине рассказали, когда отчитается набсовет "Нафтогаза"

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" должен отчитаться о своей работе до конца апреля. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам премьера, в соответствии с законом об акционерных обществах, в конце апреля истекает срок отчета наблюдательных советов.

"НАК должен не только выполнять погоню за сверхприбылями, но и выполнять другие важные государственные функции. В апреле срок отчета наблюдательных советов - в соответствии с законом об акционерных обществах. Все материалы будут проанализированы правительством для принятия соответствующих решений", - проинформировал глава Кабмина.

Напомним, в конце марта Кабинет министров сократил полномочия набсовета "Нафтогаза". Кроме того, правительство прекратило полномочия одного из членов набсовета НАК - Стивена Хейсома.

Как писало РБК-Украина, глава правления НАК Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" направил на рассмотрение Кабинета министров скорректированный финансовый план компании на 2019 год.