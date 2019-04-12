У Кабміні розповіли, коли відзвітує наглядова рада "Нафтогазу"

Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" повинна відзвітувати про свою роботу до кінця квітня. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами прем'єра, відповідно до закону "Про акціонерні товариства", у кінці квітня спливає строк звіту наглядових рад.

"НАК має не лише виконувати гонитву за надприбутками, але й виконувати інші важливі державні функції. У квітні строк звіту наглядових рад - відповідно до закону про акціонерні товариства. Усі матеріали будуть проаналізовані урядом для ухвалення відповідних рішень", - поінформував глава Кабміну.

Нагадаємо, в кінці березня Кабінет міністрів скоротив повноваження наглядової ради "Нафтогазу" з ключових питань, фактично, зробивши його підзвітним акціонеру. Крім того, уряд припинив повноваження одного з членів спостережної ради НАК - Стівена Хейсома.

Як писало РБК-Україна, глава правління НАК Андрій Коболєв заявив, що "Нафтогаз України" направив на розгляд Кабінету міністрів скоригований фінансовий план компанії на 2019 рік.