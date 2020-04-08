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У Кабміні розповіли, коли можна говорити про послаблення карантину

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 13:29
У Кабміні розповіли, коли можна говорити про послаблення карантину
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідну заяву зробив глава уряду

Глава Кабінету міністрів України Денис Шмигаль заявив, що про послаблення карантину, введеного в країні через пандемію коронавірусу, можна говорити не раніше травня. Про це він сказав у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, говорити про послаблення можна лише у разі, якщо буде спостерігатися зниження захворюваності.

"Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні ми почнемо вести розмову про можливе послаблення карантину. Це точно не буде зроблено з 14 квітня", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського по боротьбі з коронавірусом дійшли згоди, що зараз не можна говорити про пом'якшення карантинних заходів через коронавірус в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей, і чимало українців повертаються додому на святкування.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що питання скасування карантину буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів.

Так, за минулу добу від коронавірусної хвороби померли ще сім українців.

Підкреслимо, в Центрі громадського здоров'я пояснювали, що пом'якшувати карантинні заходи, введені через пандемію коронавірусу, можна тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання.

Пік коронавірусу і терміни карантину: коли Україна зможе повернутися до нормального життя У Зеленського заявили про неможливість пом’якшення карантину в Україні
Новини України Денис ШмигальКоронавірускарантинКабінет Міністрів України
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