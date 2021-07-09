У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію

Другий рівень пенсійної системи буде обовязковим, але не для всіх. Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, які категорії українців обов'язково будуть переведені на накопичувальну пенсію .

"Що таке обов’язкова накопичувальна пенсійна система? Всі офіційно працевлаштовані люди - застраховані особи - будуть учасниками цієї системи, тобто вони будуть мати свої пенсійні накопичувальні рахунки, куди будуть відраховуватися кошти з їх зарплати", - сказала міністр.

Міністерство, за словами Лазебної, пропонувало дозволити людям старше 50 років самостійно вирішувати, чи переходити на накопичувальну систему, але поки що ця пропозиція залишається неврахованою.

"За пропозицією нашого міністерства включили до участі у накопичувальній системі людей, які виконують важливі соціальні функції та отримують у зв’язку з цим різні види допомоги та грошового забезпечення від держави (особи у декреті або доглядають непрацездатних родичів, вихователі дитячих будинків сімейного типу та інші)", - зазначила вона.

Міністр пояснила, що ці особи мають низькі доходи і, як наслідок, низькі пенсії із солідарної системи, тому їх переведуть на накопичувальну систему.

"ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства братимуть участь на добровільній основі", - сказала Лазебна.